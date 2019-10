Basket serie A2, domenica l'Unieuro presenta il settore giovanile

In occasione del debutto in campionato di domenica (ore 19) al Pala Galassi contro l'OraSì Ravenna, l'Unieuro Forlì presenterà ai tifosi il suo settore giovanile per la stagione 2019-2020. Prima della partita, infatti, sfileranno i ragazzi del nostro vivaio che, accompagnati dai loro allenatori, occuperanno il parquet e canteranno insieme ai giocatori della prima squadra “l’Inno di Mameli”. Oltre ai giovani atleti della Pallacanestro 2.015, saranno presenti anche i ragazzi delle Società partner del mondo biancorosso, all’interno di un progetto nato in estate con l’obiettivo di fare rete nel territorio: Artusiana Basket Forlimpopoli, AICS Forlì, Faenza Basket Project, Gaetano Scirea Bertinoro e Libertas Green Basket Forlì.

