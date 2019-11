Basket, sconti speciali per OraSì-Orzinuovi

Il grande avvio di campionato dell’OraSì merita un pubblico sempre più numeroso. Di conseguenza, in occasione del Black Friday, il Basket Ravenna dedica una speciale promozione a tutti i tifosi per la partita OraSì-Orzinuovi, in programma domenica 1 dicembre alle 18 al Pala de Andrè. Chi acquisterà in prevendita un biglietto intero di tribuna (al costo di 17 euro) potrà comprare un secondo biglietto al costo di un euro, pagando così 18 euro per due ingressi. La prevendita per il match è attiva presso la sede di Viale della Lirica 21 con i seguenti orari: martedì 26 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; mercoledì 27 dalle 10 alle 13, giovedì 28: dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; venerdì 29 dalle 10 alle 13. Biglietti in vendita anche presso il negozio Timida in Viale della Lirica 29/31 (da martedì a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, domenica dalle 9 alle 15).



La prevendita è attiva anche on line sul sito www.vivaticket.it (senza promozione e con aggiunta dei diritti di prevendita).

Questi i prezzi.Poltrona: 22 euro. Tribuna: 17 euro (promozione BLACK FRIDAY: secondo biglietto a 1 euro se acquistato in prevendita presso la sede del Basket Ravenna o al negozio “Timida”). Tribuna ridotto (over 65, under 18, studenti universitari): 10 euro. Ridotto under 12: 7 euro. I nati dall’1.1.2014 godono di ingresso gratuito.

Per tutte le info è possibile rivolgersi al seguente indirizzo mail: segreteria@basketravenna.it