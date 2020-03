La Rinascita Basket Rimini annunci un cambio di programma e la gara tra Albergatore Pro e Teate Basket Chieti, in programma martedì 10 marzo al Palasport Flaminio, si disputerà alle ore 18.30 a porte chiuse come da disposizioni governative e federali in conseguenza all’emergenza Coronavirus. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Icaro tv, canale 91 del digitale terrestre.