Basket, a Ravenna una domenica da derby sotto canestro

La sfida romagnola migliore possibile sotto l’albero di Natale. Sabato 22 dicembre. il derby tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì apre il girone di ritorno del campionato di serie A2 LNP. La gara, con inizio alle ore 12, verrà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del Digitale Terreste).

“Iniziamo il girone di ritorno con la stessa mentalità, quella di guardare una partita alla volta – commenta il tecnico dell’OraSì Massimo Cancellieri – affrontiamo Forlì con questo spirito, sapendo che sarà durissima, è un derby e come tale si porta dietro motivazioni extra. Qualche protagonista atteso lo giocherà male, altri inattesi faranno bene. Noi dobbiamo essere semplici, pensare al nostro percorso e mettere in campo quello di cui siamo capaci. Il mio unico rimprovero sarà se non ce la metteremo tutta. Senza aggiungere ulteriore benzina al match”

“Loro sono cresciuti molto nel corso del campionato – aggiunge l’ala di Ravenna Luigi Sergio, uno degli ex della gara – Hanno tanti punti di riferimento offensivamente, tanti giocatori che hanno punti nelle mani, gente che combatte. Sarà una bella partita, è bello arrivare a giocarsi un match così importante, una partita certamente difficile che abbiamo preparato con attenzione”.

Così il coach forlivese Sandro Dell’Agnello: “Noi stiamo molto bene: i risultati e il campo stanno dicendo questo, però sappiamo bene che se fino ad oggi abbiamo fatto bene, domani è sempre un altro giorno e dobbiamo confermarci. Una delle cose più importanti è che i risultati ci portano a credere ancora di più in ciò che facciamo: lavoriamo e ci prepariamo in un determinato modo e le vittorie che otteniamo ci danno ancora più fiducia in tutto quello che portiamo avanti. Ravenna sta facendo un grande campionato e faccio loro i complimenti. Sono una squadra con buoni tiratori da tre in tutti i ruoli e con un giocatore come Thomas, che dà loro una dimensione in post basso forse come nessun’altra squadra in campionato. Sono due cose, tra le mille altre, alle quali dovremo prestare attenzione”.



Palla a due alle ore 12, gli arbitri saranno Mauro Moretti di Marsciano, Francesco Terranova di Ferrara, Alberto Perocco di Ponzano Veneto. Prima e dopo la partita sono in programma alcune iniziative natalizie e legate alla solidarietà. Saranno presenti quattro Babbo Natale che distribuiranno dolcetti ai bambini, membri dell’associazione Solidarietà fattiva ODV, che si occupa di organizzazione e sostegno di attività riabilitative per persone con disabilità intellettive. I cancelli apriranno alle ore 11, così come le biglietterie che metteranno in vendita gli ultimi tagliandi rimasti. Per la tifoseria forlivese queste le modalità di accesso: ingresso riservato su Viale Europa, mentre per il parcheggio utilizzare le aree del centro commerciale Teodora, situato proprio in viale Europa.