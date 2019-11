Basket Ravenna, il baby Giovannelli nella Nazionale Under 16

RAVENNA. Nicola Giovannelli, in forza al Basket Ravenna, convocato nella Nazionale Under 16 come atleta a disposizione. A darne notizia è la società giallorossa. Il ragazzo fa parte della squadra Under 16 Eccellenza allenata da Maurizio Massari, che si sta ben comportando nel campionato di categoria. “Una grande soddisfazione per lo staff e i compagni – si legge in una nota -, per il lavoro che ha permesso a Nicola di essere valutato favorevolmente dal settore giovanile azzurro. Un risultato che valorizza l’impegno del settore giovanile giallorosso e le sue preziose sinergie con le altre realtà del territorio”. La convocazione in Nazionale Under 16 maschile riguarda il raduno di Cantù, in provincia di Como, che si svolgerà dal 1 al 4 dicembre e la successiva partecipazione al Torneo Internazionale di Iscar, in Spagna, dal 5 all’8 dicembre.