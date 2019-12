Basket, la prevendita a Ravenna per OraSì-Unieuro

Prosegue fino a sabato, presso la sede del Basket Ravenna (Viale della Lirica, 21) la prevendita per il derby di domenica 22 dicembre alle ore 12 tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì. Questi gli orari di apertura degli uffici: martedì e giovedì dalle 10 alle 17.30, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15-18, sabato dalle 10 alle 13. Negli stessi orari sarà anche possibile sottoscrivere l’abbonamento per 10 partite casalinghe (7 del girone di ritorno+3 della fase ad orologio). Questi i prezzi dei singoli biglietti: Poltrona: 22 euro, Tribuna: 17 euro, Tribuna ridotto (over 65, under 18, studenti universitari): 10 euro, Ridotto under 12: 7 euro, I nati dall’1.1.2014 godono di ingresso gratuito.

Questi i prezzi degli abbonamenti per 10 partite all’OraSì Ravenna: Poltrona: 170 euro (settore B est e ovest), Tribuna Intero: 125 euro, Tribuna Ridotto (Under 18, Over 65, studenti universitari): 80 euro, Junior sport (fino ai 18 anni per i praticanti attività sportiva): 55 euro, Familiare atleta JBR: 75 euro, Intero BCC (per correntisti o soci Banca BCC): 75 euro, Ridotto BCC: 30 euro.