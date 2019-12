Basket, la prevendita per Naturelle-Unieuro

Sono in vendita i biglietti per la sfida tra Andrea Costa Imola e Unieuro Forlì di domenica 15 dicembre, che si giocherà alle 18 al Pala Cattani di Faenza. I biglietti riservati ai tifosi della Pallacanestro 2.015 sono acquistabili esclusivamente presso l’Edicola Bartolucci (Via Seganti 3/A, Forlì) e presso La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A, Forlì) fino alle ore 18 di sabato 14. I prezzi per i tifosi di Forlì (da aggiungere 50 centesimi di diritti di prevendita): Gradinata ospiti 15 (ridotto 10), parterre ospiti 30 (ridotto 20). I bambini sotto i 10 anni entrano gratis (ritirando il titolo alla biglietteria ospiti direttamente al Pala Cattani), mentre tra i 10 anni compiuti e i 14 anni hanno diritto al titolo “ridotto”. Saranno allestite due biglietterie e di conseguenza due ingressi: uno per la tifoseria imolese e l’altro per quella forlivese. Le biglietterie apriranno alle 16.30 e i due ingressi per l’accesso all’impianto alle ore 17. Saranno disponibili anche due parcheggi: uno adiacente al PalaCattani, a disposizione del pubblico imolese e un altro fronte ingressi, parcheggio Graziola, sarà a disposizione del pubblico forlivese.