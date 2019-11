Basket, al via prevendita biglietti per Naturelle Imola-Unieuro Forlì

IMOLA. Conto alla rovescia in vista del derby tra Le Naturelle Imola Basket e l’Unieuro Forlì 2.015 in programma il 15 dicembre alle 18 al PalaCattani. Da lunedì 2 dicembre sarà aperta la prevendita dei biglietti acquistabili nella sede dell’Andrea Costa, in Via Valeriani 7/A a Imola nei seguenti orari: da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre dalle ore 9 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre dalle 9 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30 mentre sabato 14 dicembre dalle 10 alle 12. Prezzi dei biglietti: gradinata intero €15,00, gradinata ridotto (da 10 a 14 anni) €10,00, parterre intero €30,00, parterre ridotto (da 10 a 14 anni) €20,00. Biglietto gratuito per bambini fino a 9 anni.