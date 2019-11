Basket, partita la prevendita biglietti per OraSì Ravenna-Roseto

RAVENNA. Partita la prevendita per la nona giornata di campionato che vedrà l’OraSì Ravenna affrontare mercoledì 20 novembre Roseto, alle 20.30 al Pala de Andrè. I biglietti sono in vendita fino a mercoledì presso la sede di Viale della Lirica 21 dalle 10 alle 13 (martedì anche dalle 14.30 alle 17.30), presso il negozio Timida in Viale della Lirica 29/31 (dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, mercoledì fino alle 19) e on line sul sito www.vivaticket.it (con aggiunta dei diritti di prevendita).. Questi i prezzi: poltrona 22 euro, tribuna 17 euro, tribuna ridotto (over 65, under 18, studenti universitari) 10 euro, ridotto under 12, 7 euro. I nati dall’1.1.2014 godono di ingresso gratuito