L’OraSi inizia malino e finisce allo stesso modo, ma quello che fa nel mezzo basta e avanza per superare una Roseto giovanissima e del tutto ingenua , con un un americano da zero punti e cinque falli come Lattin. Tutt’altra merce il solito Thomas, mentre Potts segna quando serve e gli stessi Venuto e Sergio mettono triple non banali per una vittoria più agevole dello scarto finale (81-69). In casa ravennate, top scorer Thomas con 17 punti e 7 rimbalzi.