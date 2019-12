Basket, OraSì: da lunedì 16 ripartono gli abbonamenti

La capolista invita i suoi tifosi al Pala De Andrè per continuare un momento magico. Da lunedì 16 a sabato 21 dicembre riapre la campagna abbonamenti dell’OraSì Basket Ravenna per assistere alle prossime 10 partite casalinghe (7 per il girone di ritorno e 3 per la fase ad orologio). Si parte con il derby di Forlì di domenica 22, poi, nell’ordine, Verona, Piacenza, Imola, Milano, San Severo, Mantova e tre squadre del girone Ovest per la fase ad orologio, novità assoluta per questa stagione. Chi sottoscriverà l’abbonamento godrà di un risparmio di oltre il 25% rispetto all’acquisto del biglietto intero per le singole partite. Questi i prezzi: Poltrona: Euro 170 (settore B est e ovest). Tribuna Intero: Euro 125. Tribuna Ridotto (Under 18, Over 65, studenti universitari) : Euro 80. Junior sport (fino ai 18 anni per i praticanti attività sportiva): Euro 55. Familiare atleta Junior Basket Ravenna: Euro 75. Intero Bcc: Euro 75. Ridotto Bcc: Euro 30.

Sarà possibile sottoscrivere le tessere presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, da lunedì 16 dicembre a sabato 21 dicembre nei seguenti orari. Lunedì 16: dalle 10 alle 13. Martedì 17: dalle 10 alle 17.30.

Mercoledì 18: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Giovedì 19: dalle 10 alle 17.30.Venerdì 20: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sabato 21: dalle 10 alle 13. Negli stessi orari sarà possibile acquistare anche i singoli biglietti per la gara di domenica 22 alle 12 contro Forlì. Per ogni informazione: segreteria@basketravenna.it oppure O544/450598.

Infine, si è tenuta giovedì sera, presso il ristorante “La Campaza”, la cena degli auguri di Natale organizzata dal Club Ravenna nel Cuore, con il sostegno dei Leoni Bizantini, a cui ha partecipato la squadra dell’OraSì al completo insieme al presidente Vianello, alla dirigenza e allo staff tecnico, con i ragazzi e le ragazze del settore giovanile, i loro allenatori e i soci del Club. Oltre 350 le persone presenti alla serata, una grande festa per la pallacanestro giallorossa.