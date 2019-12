Basket, Nicosanti festeggia la Final Eight dell’Unieuro

L’Unieuro Forlì festeggia l’accesso alle Final Eight dopo la vittoria contro l’Assigeco Piacenza, per la gioia del presidente Giancarlo Nicosanti: “Siamo contenti, perché andare alle Final 8 per la prima volta nella nostra storia evidenzia ancora una volta il processo di crescita che questa Società, nata nel 2015, sta vivendo anno dopo anno. Siamo orgogliosi e fieri di avere raggiunto questo obiettivo, ma sappiamo che dobbiamo mantenere i piedi per terra e fare un passo alla volta, secondo le nostre possibilità. Il girone di andata non è ancora finito, dobbiamo chiuderlo bene domenica contro Imola e fare altrettanto in tutto il girone di ritorno, senza dimenticare come andarono le cose lo scorso anno”.