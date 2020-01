La Naturelle centra il terzo successo consecutivo battendo nettamente Roseto per 84-62 e ribaltando pure il -16 dell’andata. Decisivo ancora una volta Baldasso con 21 punti, mentre Bowers ne mette 14 e Taflaj 15. In luce pure Morse, che peró nel terzo quarto si fa male alla caviglia e non rientra più. (Video di Mauro Monti)