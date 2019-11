La Naturelle rimedia un pesante -32 sul campo di Udine, cedendo per 104-72 ad una squadra che fino a questa gara viaggiava a 77 punti di media. I friulani chiudono il conto già nel primo quarto (31-13) e mandano 6 elementi in doppia cifra. Per Imola si salva solo Morse (18 punti e 7 rimbalzi). Impietoso nei numeri il 145-73 di valutazione in favore dei friulani, con Cromer top scorer dell’Apu con 16 punti. In casa imolese, anche 16 punti per Baldasso.