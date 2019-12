Il caldo finale di gara del derby Naturelle-Unieuro di domenica scorsa ha avuto qualche strascico legato al giudice sportivo. Nell’ultima azione, a risultato ampiamente in cassaforte, Forlì ha comunque attaccato per provare a valicare quota 100 punti, con il clima che si è scaldato proprio alla sirena finale. La guardia Nikola Ivanaj è stata quindi squalificata per due turni. Resta da valutare se l’Andrea Costa farà ricorso.