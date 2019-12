Gran colpo targato Naturelle. Imola passa in casa di Orzinuovi per 72-79, centrando un fondamentale successo in chiave salvezza grazie ad un incredibile parziale di 1-23 che, a metà fra terzo e quarto tempo, la porta dal 54-45 al 55-68. Quattro in doppia cifra fra i biancorossi, con 15 di Bowers e 14 di Morse