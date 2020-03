Il play Usa Maurice “Mo” Watson Jr ha lasciato Forlì in seguito all’emergenza sanitaria. Lo ha comunicato la società in una nota: ” Pallacanestro 2.015 comunica che l’atleta Maurice Watson JR, è rientrato negli Stati Uniti a causa dell’emergenza sanitaria globale. A seguito della “Allerta 4” stabilita dal Dipartimento di Stato Americano, in accordo con la Società, Maurice ha raggiunto la famiglia”