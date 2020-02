Basket, mercoledì pizza gratis con l’Unieuro al Pala Galassi

Un omaggio gastronomico in vista del turno infrasettimanale a Forlì. Grazie alla collaborazione con L’Archibugio Catering”, in occasione della partita di mercoledì 5 febbraio tra Unieuro Forlì e Poderosa Montegranaro, chi acquisterà un biglietto in “Curva Numerata” o in “Parterre Low Cost” avrà in omaggio un trancio di pizza ed una bottiglietta d’acqua che si possono ritirare presso i bar dell’Unieuro Arena. Vi ricordiamo che i biglietti sono in vendita in sede oggi (lunedì 3 febbraio) negli orari di apertura (9 -12.30 e 15-19) e mercoledì 5 febbraio con orari 9-12.30 e 15-17. Martedì 4, festa della Madonna del Fuoco, Patrona della Città di Forlì, gli uffici resteranno chiusi. Mercoledì la biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle 19 e chiuderà alla fine del primo tempo.