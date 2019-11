Basket, martedì via alla prevendita di Naturelle-Ferrara

All’orizzonte per la Naturelle Imola Basket c’è un match tradizionalmente molto sentito e domenica 1 dicembre alle 18.00 si terrà la partita contro la Feli Pharma Ferrara al PalaRuggi. Vista l’importanza del derby, a partire da martedì 26 novembre saranno aperte le prevendite al costo di 15 euro per il settore gradinata e 30 euro per il parterre. Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la sede biancorossa in Via Valeriani 7/a dal 26 al 29 novembre dalle 9. alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30. Domenica 1 dicembre gli orari al PalaRuggi saranno i seguenti: apertura biglietteria alle ore 16.30; ingresso al palasport dalle ore 17.