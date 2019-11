Basket, al lunch match con Verona l’Unieuro punta sulla concretezza

FORLI’. Per il lunch match di oggi (palla a due alle 12) tra Unieuro Forlì e Tezenis Verona l’imperativo di coach Sandro Dell’Agnello è quello di ripartire dalla concretezza mostrata contro Montegranaro. “Mercoledì abbiamo giocato i 40 minuti più efficaci e continui del campionato fino a questo momento: vogliamo ripeterci davanti ai nostri tifosi, indipendentemente da chi scenderà in campo”. Verona è considerata la grande favorita per la promozione e domani si presenterà all’Unieuro Arena da capolista, un percorso fatto di sette vittorie in nove partite giocate: “Sono forse la squadra più fisica e grossa del girone, ma la cosa non ci spaventa. Ovviamente dovremo essere molto consistenti e fare la nostra miglior partita possibile, ma abbiamo tutte le armi che ci servono per ribattere colpo su colpo”. Tutto questo, in un campionato che, una settimana dopo l’altra, continua a non dare certezze assolute: “Partite scontate non ce ne sono – continua il tecnico -. Anche loro hanno qualche punto debole e dovremo attaccarli su quelli: il campionato ci dice ogni domenica che nessuno è imbattibile“.