Basket, la Nuova Virtus Cesena rinuncia alla serie B

La Nuova Virtus Cesena non ha iscritto la prima squadra del settore basket femminile al campionato di serie B per la stagione 2019-20.

Questo il comunicato diffuso dalla società, che ripartirà dalla C: "Il Consiglio ristretto della società, insieme al team degli allenatori, ha attuato una precisa scelta in linea con quelli che sono gli scopi della Nuova Virtus Cesena: l’avviamento allo sport del maggior numero possibile di giovani, in un’ottica di vera e propria educazione ai valori sportivi, nella continua ricerca di atleti finalizzata anche all’inserimento in prima squadra.Proprio con tale obiettivo, la prima squadra per la stagione 2019-20, sarà iscritta al campionato di serie C, e, accanto ad un nucleo di giocatrici esperte, darà spazio a tante promettenti giovani del nutrito vivaio della Nuova Virtus Cesena. Convogliando importanti risorse economiche allo sviluppo del settore giovanile.L’obbiettivo e l’auspicio è quello di poter disputare un campionato di vertice coinvolgendo le atlete di casa portando sugli spalti del Palaippo sempre più appassionati e tifosi".