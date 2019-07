Basket, la doppia vitamina K dell'Unieuro. Forlì ingaggia Kaspar Kitsing

FORLI'. Kaspar Kitsing è un nuovo giocatore dell'Unieuro Forlì. A ufficializzare l’accordo è la stessa Pallacanestro Forlì 2.015 che in un comunicato ha annunciato di avere raggiunto un accordo col giocatore, classe 2001, che andrà a rinforzare il roster biancorosso.

“Nato in Estonia - si legge nella nota -, Kaspar arriva dall’Aquila Basket Trento, squadra con la quale ha disputato tutta la trafila del settore giovanile ed è entrato anche nel giro della serie A. L’ottima stagione con l’Under18E è culminata con la vittoria nel 2019 della Next Gen Cup, nella quale è stato anche premiato come miglior assistman della competizione.

“KK” è una guardia che ha nel passaggio una delle sue doti migliori, ma può essere utilizzato (per caratteristiche fisiche e tecniche) in tutti i ruoli di esterno, dal playmaker all’ala piccola”.

“Abbiamo preso un giocatore di grande qualità e crediamo tanto in lui” ha dichiarato il gm Renato Pasquali, che ha aggiunto: “dovrà lavorare sodo fin da subito, ma sono convinto che il percorso che lo porterà ad essere importante per i nuovi compagni sarà molto veloce”.

Anche coach Sandro Dell’Agnello è pronto a puntare su di lui: “È un ragazzo di grande talento, che ha fatto tutta la trafila delle giovanili ad alto livello in Italia. Penso ci potrà dare una grossa mano, e sono convinto che abbia davanti a sé un futuro roseo con la maglia della Pallacanestro Forlì 2.015”.



Il neo acquisto verrà aggregato alla prima squadra dopo gli impegni con le nazionali giovanili estoni.