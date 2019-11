Basket, l’Unieuro respinta da Mantova (92-86)

Niente da fare per l’Unieuro Forlì, che paga dazio a Mantova 92-86 (24-18, 44-34, 67-58). Il parquet lombardo si conferma un tabù per i biancorossi, messi al tappeto dall’ex più atteso. Un motivatissimo Kenny Lawson ha infatti recitato la parte del leone, come per certi versi era prevedibile. Il pivot ha realizzato 25 punti (7/11, 3/6 e 2/2 ai liberi) con 7 rimbalzi e 27 di valutazione, ottimamente spalleggiato da Visconti (24 punti). All’Unieuro non sono bastati i 20 punti di Giachetti (5/8, 1/4 e 7/7 ai liberi) e i 19 di Rush.