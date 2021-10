Il video della Nuova Virtus Cesena per i 100 anni del basket

Il basket festeggia il 100° compleanno e alla festa ha voluto partecipare anche la Nuova Virtus Cesena, che ha creato un video dedicato alle ragazze della sezione basket per testimoniare l’amore per questo splendido sport. Tra gli eventi celebrativi in programma, domani a Napoli la Liba festeggia il centenario dello sport inventato da James Naismith: dalle 10 alle 13 alla storica Palestra Coni ai Cavalli di Bronzo, sede della mitica Partenope, ci sarà una manifestazione organizzata dalla Liba.L’Associazione L.I.B.A. Italia “no profit” (acronimo di Legends International Basketball Association) si prefigge di raggiungere i propri obiettivi mediante la realizzazione di progetti mirati, organizzazione di eventi culturali e ricreativi di interesse sociale e sportivo. Nel consiglio ci sono stelle immortali del basket italiano, dal presidente Carlo Caglieris ad Antonello Riva fino a Pier Luigi Marzorati. Anche la Romagna è ben rappresentata con il cesenate Stefano Andreani (colonna della Libertas Forlì negli anni ottanta) e la vice presidente Mara Fullin, veneta ma ormai cesenate d’adozione e punto di riferimento della sezione basket della Nuova Virtus.