Basket C Gold, Scirea, stagione finita per Montaguti

I segnali non erano buoni e gli esami hanno tolto ogni dubbio. L’a.s.d. Gaetano Scirea Basket Bertinoro comunica che martedì 1 ottobre 2019 l’atleta bianconero (ex Feyenoord) Emanuele Montaguti ha effettuato una visita di controllo presso l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna dal professor Stefano Zaffagnini. Il consulto ha confermato l’esito della risonanza magnetica effettuata venerdì scorso e cioè la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’ipotesi impietosa sui tempi di recupero varia dai 6 ai 12 mesi per cui si può ragionevolmente parlare di stagione finita. L’intervento chirurgico è stato programmato per mercoledì 9 ottobre, perciò la società tutta con in testa il presidente Silimbani, lo staff tecnico e sanitario ed i compagni tutti volgono al guerriero cesenate un calorosissimo in bocca al lupo certi che ritornerà sul parquet ancora più forte di prima.