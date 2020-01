Basket, giovani talenti in campo al Memorial Fabbri

Otto rappresentative regionali maschili ed altrettante femminili si sfideranno, tra Rimini e Santarcangelo, da venerdì 3 gennaio a lunedì 6 gennaio, per il “10° Memorial Mario Fabbri”.Le categorie giovanili saranno l’Under 15 (nati nel 2005) per i ragazzi e l’Under 14 (nate nel 2006) per le ragazze. La formula prevede due gironi da 4 squadre per torneo e poi semifinali incrociate (domenica 5) e finali la mattina del lunedì 6 (al “Flaminio” di Rimini quella femminile, al “PalaSgr” di Santarcangelo quella maschile). L’Emilia-Romagna, guidata dalla Referente Tecnico Territoriale, Valeria Giovati, è stata inserita nel girone Azzurro A e Rosa B. Nell’Under 15 maschile, tra i giocatori romagnoli troviamo Bellini e Gregori (Junior Basket Ravenna), Caramella e Lazzari (Baskers Forlimpopoli), D’Agnano (Crabs 1947 Rimini) e Macaru (Basket Santarcangelo). Nell’Under 14 femminile di coach lorenza Arnetoli, da segnalare la presenza di Gori (Hellas Cervia) e Pratelli (Happy Basket Rimini). Le gare si svolgeranno al Flaminio di Rimini e al Pala Sgr di Santarcangelo.