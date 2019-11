Basket, i giocatori dell’Imolese tiferanno per la Naturelle al Ruggi

L’Andrea Costa Imola Basket ricorda che in occasione del match le Naturelle-Scaligera Basket Verona sarà valida l’iniziativa promossa dalla società biancorossa e dall’Imolese Calcio 1919 che prevede una notevole riduzione sul prezzo del biglietto per gli abbonati dei corrispettivi Club. Per gli abbonati di entrambe le squadre sarà infatti possibile acquistare il biglietto per assistere alla partita dell’altro team sportivo a soli 5 euro. L’iniziativa riguarda le partite che si giocheranno a Imola domenica: ore 15 allo stadio Romeo Galli, Imolese-Triestina; ore 18 al PalaRuggi: le Naturelle – Scaligera Basket Verona.

Al Pala Ruggi in occasione della partita le Naturelle-Scaligera sarà presente una delegazione dell’Imolese Calcio 1919 guidata dalla responsabile marketing Jessica Merlo, ideatrice del progetto insieme ad Alex Petrilli, e successivamente una delegazione dell’Andrea Costa sarà ospite per assistere a una partita della squadra calcistica. Una buona occasione per rafforzare ulteriormente la collaborazione tra le due realtà sportive più importanti sul territorio imolese. La biglietteria del Pala Ruggi sarà aperta dalle 17, stessa ora in cui verranno aperte le porte d’accesso.