Basket, dal 2 gennaio i canestri giovani di Faenza

Quattro giorni, sei tornei e tante società blasonate in campo. Sarà davvero grandi firme la terza edizione del Torneo Martini, manifestazione organizzata dal 2018 dalla Raggisolaris Academy nei primi giorni di gennaio, che richiama ogni anno tante società blasonate dell’Emilia Romagna e anche molto pubblico. Le categorie coinvolte nella quattro giorni all’insegna del divertimento saranno l’Under 14, Esordienti 2008 e 2009, gli Aquilotti 2009 e 2010 e gli Scoiattoli 2011 che da giovedì 2 a domenica 5 si sfideranno in emozionanti partite.

La grande novità dell’edizione 2019 sarà il debutto del Campus (struttura in via Proventa) che ospiterà quattro dei sei tornei organizzati. Gli altri campi da gioco saranno la palestra Ex Succovit di Faenza (via Cantagalli), la palestra della scuola Strocchi di Faenza (via Forlivese 7) e il Palazzetto dello Sport di Massa Lombarda. Tante saranno anche le partecipanti illustri come Virtus Bologna e Fortitudo Bologna, Basket Jolly Reggio Emilia (settore giovanile della Pallacanestro Reggiana), l’International Imola (settore giovanile dell’Andrea Costa), il Pontevecchio Bologna, l’Aics e il Cà Ossi Forlì, il Basket Club Russi, il Santa Viola Bologna, il Cesena Basket, la Livio Neri Cesena, BSL San Lazzaro, Basket Jolly Reggio Emilia e ovviamente non mancheranno i padroni di casa della Raggisolaris Academy che schiereranno formazioni dei corsi di Faenza, Cotignola e Massa Lombarda.

Queste le categorie e le partecipanti. Gli incontri e gli orari sono consultabili su www.academyraggisolaris.it il nuovo sito della Raggisolaris Academy. Giovedì 2 gennaio al Campus. Scoiattoli 2011. Girone A: Virtus Bologna, International Imola, Raggisolaris Academy Faenza. Girone B: Aics Forlì, Fortitudo Bologna, Pontevecchio Bologna.

Venerdì 3 gennaio alla palestra della scuola Strocchi e al Campus. Esordienti 2008. Girone Strocchi: Faenza Futura, Polisportiva Santa Viola Bologna, International Imola, Raggisolaris Academy Faenza. Girone B: Aics Forlì, Cà Ossi Forlì, Pontevecchio Bologna, Cesena Basket 2005.

Venerdì 3 gennaio alla palestra Ex Succovit. Under 14. Triangolare con Raggisolaris Academy Faenza, Basket Club Russi e International Imola.

Sabato 4 gennaio al Campus (prima partita alle 9 finale alle 15). Aquilotti 2009. Girone A: Virtus Bologna, International Imola, Raggisolaris Academy Faenza. Girone B: Cesena Basket 2005, Fortitudo Bologna, BSL San Lazzaro

Sabato 4 gennaio a Massa Lombarda. Esordienti 2008/09. Girone A: Aics Forlì, International Imola, Raggisolaris Academy Faenza. Girone B: Raggisolaris Academy Massa Lombarda, Livio Neri Cesena, Raggisolaris Academy Cotignola

Domenica 5 gennaio al Campus. Aquilotti 2010. Girone A: Aics Forlì, Livio Neri Cesena, Raggisolaris Academy Faenza. Girone B: Ca’ Ossi Forlì, International Imola, Basket Jolly Reggio Emilia