Basket, Forlì espugna il Pala Lido (70-72)

Volata da cuori forti al Pala Lido e vittoria per l’Unieuro (70-72). Emozionante l’epilogo: a -4’30” la bomba da 8 metri di Montano vale il 64-59 per l’Urania. Marini non molla e riporta Forlì in parità (64-64) con una bomba e una percussione centrale a -3’10”. Qui Raivio inventa una bomba di tabella davanti a Rush, e Montano centra la tripla frontale del 70-66, con Forlì sempre tenuta in vita dall’indomabile Marini. E’ proprio lui a infilare una clamorosa bomba del 70-69 a -1′, poi Giachetti è bravissimo a prendere sfondamento dalla percussione di Sabatini a -46″. Palla dall’altra parte e assist favoloso di Giachetti per Bruttini che da sotto infila il 70-71 a -26″. Palla all’Urania e Rush stoppa Raivio; Milano ha ancora 6″ e trova un buon tiro con Montano che però sbaglia, Oxilia cattura il rimbalzo, subisce fallo e Forlì festeggia.