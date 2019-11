Basket, fantastica Unieuro: Verona cade al Pala Galassi – VIDEO

Grande spettacolo al Pala Galassi. L’Unieuro fa lo sgambetto alla capolista Verona al termine di una partita giocata con intensità da Giachetti e i suoi e vince 83-69. Forlì sempre avanti nelle prime due frazioni non perde occasione per mettere in difficoltà la Tezenis. Giocare contro chi è stato costruito per vincere il campionato ha dato inevitabili stimoli alla Pallacanestro 2.015 che alla ripresa subisce però la fisicità di Verona che si riporta sotto 40-44. Ma Marini,in contropiede, e Watson sono gli artefici del massimo vantaggio fino a qui: 53-43 a -5’e 42” allo scadere del terzo quarto. Più agguerrita che mai Forlì non perde occasione e dopo che Love punisce i padroni di casa con una bomba 57-50, la squadra di Dell’Agnello fa esplodere l’Unieuro Arena: la coppia Marini – Rush è artefice di una alley oop valida per il 61-50. Verona prova a rialzare la testa con la tripla di Hasbrouck(68-60 a – 7’28”), mentre Forlì risponde con Marini per Benvenuti 72-60 a – 6’48”. Il quarto fallo di Benvenuti permette alla Tezenis di provare a riaprire i giochi 76-64. Oramai l’Unieuro è scappata(81-67 a -1’23” dalla sirena)e a nulla sembra essere servita la strigliata di coach Dalmonte ai suoi. Arriva la tripla di Love ma Forlì festeggia con l’ultimo canestro di Watson 83-69. Mattatore della domenica, Jacopo Giachetti con 24 punti.