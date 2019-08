Basket, Erik Rush a Forlì: "Emozionato per questa nuova avventura"

FORLI'. Erik Rush è arrivato in Italia da Washington via Amsterdam disteso e sorridente, accolto dal gm Andrea Bertini con cui ha scambiato le prime chiacchiere, un po’ in italiano, un po’ in inglese. Atterrato a Bologna il neo giocatore della Pallacanestro 2.015 ha subito raggiunto Forlì. Dopo le classiche foto di rito, anche il tempo delle prime parole: "sono emozionato di essere qui e sono pronto a vedere i ragazzi, non posso più aspettare". Come Maurice Watson JR anche Erik è arrivato due giorni prima dell’inizio degli allenamenti, ed è pronto per il raduno di domani e per il primo incontro con i tifosi: "ho parlato con qualche tifoso su Instagram questa estate, però voglio incontrarli e vederli di persona, prima di cominciare la stagione".

