Basket, ecco Lorenzo Gandolfi per One Team

L'ultimo giocatore forlivese in A è stato Matteo Frassineti, 17 anni fa. Una lacuna che una città di basket come Forlì vuole colmare. Il primo risultato dell'alleanza tra One Team e Pallacanestro 2.015 è l'ingaggio di Lorenzo Gandolfi, nuovo responsabile tecnico del settore giovanile per i prossimi tre anni.