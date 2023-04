Basket donne Under 15, le ragazze di Cesena, Cervia e Cesenatico tra le top 16 in Italia

Una splendida impresa per il movimento femminile romagnolo dopo l’Interzona di San Vincenzo. Dal 1° al 7 maggio le CeCeCe girls parteciperanno alle finali nazionali Under 15 che si terranno a Roseto degli Abruzzi. “Siamo nelle 16 squadre migliori d’Italia – esulta giustamente la Nuova Virtus Cesena in una nota – e questo grazie alla collaborazione nata in estate tra la società Basket Cervia Cesenatico e Nuova Virtus Cesena, che ha permesso alle ragazze di partecipare insieme al campionato Under 15 arrivando terze in Regione e conquistando il diritto di partecipare alla fase Interzona per accedere alle finali”. Decisiva la vittoria (47-52) contro l’Elite Basket Roma, con le romagnole che hanno ottenuto il pass per la grande avventura in Abruzzo.