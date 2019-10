Basket B, il derby è targato Amadori (84-70)

L’Amadori Cesena domina in lungo e in largo il derby contro Faenza per 84-70. Dominatore assoluto della serata Andrea Scanzi autore di 24 punti strepitosi.

Cesena mette la freccia a metà del primo quarto quando dal 6-6, si spinge fino al primo vantaggio in doppia cifra sul 22-12 dopo la schiacciata di Papa. I padroni di casa sono indemoniati e prendono definitivamente le redini del match quando in chiusura di primo tempo +16 sul 45-29. Il copione si ripete anche nel secondo tempo e il massimo vantaggio arriva sul 76-45. Solo nell’ultimo periodo arriva la reazione dei faentini che a partita finita si spingono fino al -13 finale.