FAENZA. La Raggisolaris comunica di aver risolto il contratto con Matteo Santucci, arrivato a

Faenza in estate. Una decisione presa consensualmente con il giocatore e il suo procuratore.

“La dirigenza e lo staff tecnico augurano a Matteo le migliori fortune per il prosieguo della sua

carriera” si legge in una nota della società.