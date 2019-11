Basket, Caserta sgambetta l’Unieuro Forlì (77-80)

Incassa un’altra sconfitta l’Unieuro di coach Dell’Agnello, questa volta contro la juve Caserta. (77-80).

Decisivo il rientro dalla pausa lunga: i biancorossi accorciano le distanze con il canestro di Benvenuti (52-53 a -1’20”). Il quarto fallo di Hassan e i due punti di Watson valgono il sorpasso di Forli (54-53), fino a qui sempre dietro vacillando sia in difesa che in attacco. Ultimo quarto segnato da un continuo rincorrersi tra le due formazioni. Sono i tre tiri liberi di Hassan su fallo di Campori a ridare pepe al match. Ndoja trova il canestro del 63-65 ma ecco la tripla di Hassan a far tremare i biancorossi (63-68 a – 4’ dalla sirena). Bruttini riporta Forlì a -1 (67-68), poi finale al cardiopalma: una serie di tiri dalla lunetta portano Caserta di nuovo avanti 75-78 con 13” da giocare. Palla in mano alla compagine di Giachetti, ma Marini sbaglia la tripla e il capitano commette fallo su Hassan , il match si chiude 77-80.