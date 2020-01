Basket, la capolista OraSì supera anche la Tezenis (69-65)

Non si ferma la favola vincente dell’OraSì Ravenna, che fa suo anche il big-match contro Verona (69-65) al termine di 40 minuti entusiasmanti e ricchi di emozioni. I ragazzi di coach Cancellieri hanno spesso dovuto inseguire la Tezenis, ma ancora una volta lo sprint finale ha sorriso alla capolista. Decisiva la bomba del 68-65 di Marino a -38″, dall’altra parte Severini sbaglia dall’arco, Potts conquista il rimbalzo (10 per lui) e fa 1/2 dalla lunetta mettendo un margine di sicurezza per la gioia del Pala De Andrè.