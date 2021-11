Basket B, un’altra sconfitta per i Tigers a Rieti (86-79)

NPC RIETI 86

TIGERS CESENA 79

Rieti: Tiberti 15 (7/12, 0/1), Del Testa 11 (1/3, 2/6), Papa 9 (3/5), Antelli 7 (2/5, 1/5), Broglia 5 (1/1), Timperi 31 (7/10, 4/5), Frizzarin, Vujanac, Testa 7 (2/3, 1/4), Bucchini ne, Cortese ne, Franco 1. All.: Ceccarelli

Cesena: Moretti 6 (0/1, 2/5), Mascherpa 8 (1/4, 1/4), Bugatti 10 (2/5, 2/5), Genovese 20 (4/8, 3/4); Anumba 8 (3/4, 0/2), Brighi 2 (1/2, 0/1), Ndour 2 (1/2), Arnaut (0/1 da 3), Nwokoye 14 (6/9); Gallizzi 9 (1/4, 2/3). All.: Tassinari

Arbitri: Guercio e Antimiani.

Parziali: 25-17, 42-35, 65-59.

Note: Partita giocata a porte chiuse. Fallo antisportivo a Brighi al 7’27”. Fallo antisportivo a Mascherpa al 20’54”. Esce espulso per 5 falli Nwokoye al 38’.

Cesena sconfitta a Rieti per mano dell’NPC con il punteggio finale di 86-79. I romagnoli pagano l’inizio ad handicap, 23-9 nel pieno del primo periodo, senza riuscirei mai davvero a chiudere il buco. Protagonista assoluto del match Timperi che chiude con 31 punti. Per Cesena il migliore è Genovese che chiude con 20 punti frutto di un 7/12 dal campo.