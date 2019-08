Basket B, Tigers Cesena: lunedì 19 via agli abbonamenti

Mentre questa mattina la squadra di coach Di Lorenzo ha iniziato gli allenamenti al PalaIppo, i Tigers Amadori Cesena hanno presentato la campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020.

Sotto lo slogan“We Can Together”, Riccardo Giuliani, responsabile marketing, e i dirigenti Giuseppe Fabbri e Stefano Palazzi hanno presentato le iniziative per i tifosi del girone C del campionato di Serie B, al via il 28 settembre ad Ozzano.

Una campagna abbonamenti volta a ringraziare i tifosi per l’abbraccio che Cesena ha riservato ai Tigers lo scorso anno portando al Carisport oltre 26 mila persone in tutta la stagione. Sarà possibile sottoscrivere le tessere in due fasi distinte. La prima, dal 19 al 30 agosto, è riservata ai vecchi abbonati che avranno diritto di prelazione sui posti dello scorso anno a prezzo agevolato. Dal 2 settembre invece partirà la vendita libera con gli stessi prezzi della scorsa stagione.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti in sede, via Savio 584 a Cesena, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00 e durante gli eventi che verranno poi comunicati durante la preseason.