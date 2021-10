Basket B, Tigers a caccia del riscatto contro Roseto

I Tigers domenica alle 18 tornano al Carisport per sfidare un avversario insidioso come la capolista Roseto, che fra i temibili esterni schiera quel Mirco Turel avversario di Cesena nella finale playoff contro Orzinuovi. Squadra a tutto tondo Roseto, che guida la classifica con una sola sconfitta rimediata a Roma contro la LUISS alla seconda giornata e che chiude in media a quota 82,5 punti, 74,5 in trasferta, tirando con un impegnativo 46% dall’arco per le difese avversarie, che devono anche guardarsi le spalle dai 38 rimbalzi distribuiti su Valerio Amoroso, Alberto Serafini, Aleksa Nicolic e Andrea Pastore. Quattro uomini con almeno 10 punti nelle mani, cui si unisce, con una media di 10,8 punti, il play Alfonso Zampogna. Tutto senza dimenticare la guardia Antonio Ruggiero. Sarà dunque l’ennesima battaglia al Carisport con i Tigers Cesena che riabbracciano il proprio pubblico dopo addirittura 3 trasferte nelle prime 4 partite di campionato.

Un Carisport che si preannuncia vestito a festa per permettere ai piccoli tifosi, e non solo, di vivere una spettacolare notte di Halloween davanti alle emozioni che solo la palla a spicchi sa offrire. Sugli spalti e all’ingresso della casa dello sport cesenate prenderà infatti vita uno speciale “HALLOWEEN PARTY Tana delle Tigri”. I Tigers infatti invitano tutti i propri tifosi più giovani a presentarsi al Carisport truccati o mascherati per festeggiare tutti insieme la notte di Halloween. Per loro, dolcetto o…scherzetto: dolciumi gratuiti e area selfie per le fotografie.

Il match contro Roseto sarà anche l’occasione per tutti gli abbonati che hanno aderito alla prima campagna abbonamenti cardless, di ritirare il proprio portachiavi con allegato il QR-Code del proprio abbonamento. Il ritiro del portachiavi verrà predisposto all’ingresso Est del Carisport, dove gli abbonati potranno accedere anche esibendo il QR-Code sul proprio cellulare. Per chi invece dovrà acquistare il tagliando d’ingresso, la biglietteria aprirà alle ore 17:00. Tariffe e scontistiche come da listino 2021/22 pubblicato in campagna abbonamenti. Si consiglia vivamente i tifosi di arrivare al Carisport per tempo per esaurire nel più breve tempo possibile le procedure d’ingresso, con il check obbligatorio del Green Pass. La palla a due verrà alzata alle ore 18 di domenica 31 ottobre e la partita sarà arbitrata dai signori Antonio Giunta di Ragusa e Andrea Parisi di Catania. Il match sarà trasmesso in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass, la piattaforma a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro.