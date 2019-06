Basket B, tempo di festa per i Tigers Amadori Cesena

Tempo di festa finale per i tifosi dell'Amadori Tigers Cesena.

La società, dirigenza, staff operativo e tecnico e giocatori, si incontreranno nella serata di giovedì 13 giugno al Nero Sublime per la cena di chiusura della stagione sportiva 2018/19, che ha visto la compagine del presidente Valgimigli raccogliere risultati importanti sul campo e fuori dal campo.

Secondi in Coppa Italia e a 4 punti in Gara 5 dalle Finali di Montecatini, staff tecnico e giocatori hanno battuto ogni record della giovane storia dei Tigers. Successo bissato poi dalla società fuori dal campo, con 1.500 tifosi ad accendere il #FattoreCarisport. Proprio ai tifosi sarà dedicata la serata di

venerdì 14 giugno in occasione dell’apericena organizzata dal gruppo facebook "Io Tifo Tigers" in collaborazione con l'associazione "Insieme per il Cesena". L’appuntamento è fissato presso il centro sportivo “Kick Off”, via Osoppo 111 – Villa Chiaviche, alle ore 20. Presente tutta la squadra della

Amadori Tigers Cesena per festeggiare insieme un anno di Tigers a Cesena.

Menù: crostini misti, pizze farcite, patate al forno, piadine farcite, 10,00 euro adulti 5,00 euro under 12, bevande escluse.