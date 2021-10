Basket B, stop dei Raggisolaris nella volata di Roseto (79-73)

Liofilchem Roseto-Raggisolaris Faenza 79-73 (29-14; 51-38; 61-58)

ROSETO: Gaeta ne, Zampogna 6, Turel 6, Mraovic, Di Emidio 4, Bassi 2, Ruggiero 11, Pastore 15, Amoroso 10, Nikolic 8, Serafini 17. All.: Quaglia

FAENZA: Bianchi ne, Siberna 1, Vico 5, Ballabio 28, Poggi 8, Reale, Morara, Petrucci 8, Ugolini 11, Aromando 12. All.: Serra

ARBITRI: Cattani e Cassiano

NOTE. Uscito per falli: Ugolini

In una Roseto che ha ricoperti di applausi l’ex Simone Pierich (oggi team manager di Faenza) i Raggisolaris perdono una gara combattuta e tirata, decisa nel finale da due triple di Ruggiero.