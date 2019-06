La prima mossa di Rinascita Basket Rimini fa capire subito le ambizioni della società biancorossa: Francesco Bedetti ha rinnovato per altre due stagioni e sarà il giocatore chiave su cui costruire la squadra per puntare alla Serie A. Varata anche la campagna abbonamenti al via lunedì fino al 30 giugno per i primi 200: lo slogan sarà “forse chissà succederà”.