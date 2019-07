Rbr ha presentato il nuovo staff tecnico per la prossima stagione. Confermato ovviamente l'allenatore capo Massimo Bernardi, la grande novità è il ritorno in biancorosso di Larry Middleton, indimenticato campione degli anni '90, che avrà un ruolo sia in prima squadra che nelle giovanili, dove sarà l'head-coach della squadra Under 16 Eccellenza.