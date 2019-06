Basket B, Papa rimane all'Amadori Cesena

Francesco Papa lotterà sotto i tabelloni per l'Amadori Cesena anche nella stagione 2019-2020. Lo ha annunciato la società con un comunicato: "Amadori Tigers Cesena comunica di avere trovato l’accordo per l’estensione del contratto con l’atleta Francesco Papa. L’ala classe 1995 si è distinta nella stagione appena conclusa quale miglior rimbalzista cesenate con 7,2 rimbalzi conquistati di media in regular season e 6,5 nelle 11 partite

disputate nei playoff, nelle quali è stato il giocatore ad aver catturato il maggior numero di rimbalzi (71) nel tabellone B. Fra i giocatori più prolifici, Papa ha chiuso la stagione regolare a 9,5 punti di media in 26 minuti di gioco, tirando con il 60% da 2. Nella stagione 2018/19 Papa ha raggiunto il suo high stagionale il 2 dicembre, nel match casalingo contro Orzinuovi, dove ha staccato una tripla doppia con 19 punti, 10 rimbalzi e 27 di valutazione.

Il rinnovo di Francesco Papa è su base annuale.