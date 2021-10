Basket B, nuova alleanza tra Tigers Cesena e Confcommercio

Nuovo accordo di partnership tra i Tigers Cesena, associazione iscritta al Registro nazionale delle associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, rappresentata dal presidente Giampiero Valgimigli e Confcommercio Cesena a sua volta rappresentata dal presidente Augusto Patrignani. “L’accordo di partnership – hanno detto in una nota i presidenti Valgimigli e Patrignani – prevede una serie di collaborazioni e sinergie tra Confcommercio e Tigers che si riconoscono vicendevolmente la rappresentatività e il radicamento territoriale unendo le forze per promuoversi reciprocamente e per sostenere lo sviluppo dello sport cittadino, attraverso la squadra di basket della città. L’unione fa la forza e i contraenti dell’accordo si ritroveranno vicendevolmente potenziati dall’intesa sottoscritta”.

L’accordo prevede, fra i vari punti, la concessione gratuita e l’utilizzo del proprio marchio per comunicazioni singole e congiunta. Nello specifico della propria attività sportiva, i Tigers si impegnano ad inserire il marchio di Confcommercio tra i brand presenti al Carisport in occasione delle proprie partite interne, sul proprio sito e su ogni comunicazione relativa ad iniziativa realizzata in collaborazione con Ascom Confcommercio Cesena. Tigers e Confcommercio si impegnano inoltre ad attivare azioni promozionali della partnership e alla promozione reciproca. Tigers Cesena concede a Confcommercio la possibilità di attività di volantinaggio e sampling (offerta pubblicitaria gratuita di campioni di un prodotto) presso il Carisport in occasione delle partite interne, la possibilità di utilizzo di propri testimonial per comunicazioni e campagne promozionali, eventi, la possibilità di uscite social di comunicazione e promozione sulla propria fan-base. Verranno inoltre condotte azioni condivise e in co-marketing attraverso un comune Centro Servizi. Confcommercio inserirà nella propria offerta la possibilità per le imprese di aderire a pacchetti di sponsorizzazione a Tigers Cesena.

Confcommercio darà inoltre il suo contributo al progetto ‘Tana delle tigri, Dipartimento di Tigers Cesena’ dedicato ai giovani, promuovendolo presso altre società sportive del territorio, sensibilizzando i propri iscritti e ospitando una galleria dedicata a tale progetto presso la propria sede. L’accordo prevede inoltre che Confcommercio Cesena si impegni nella ricerca, tra i propri associati, di attività di ristorazione disponibili ad offrire il servizio Hospitality presso il Carisport, in occasione delle partite Tigers. Tigers Cesena e Confcommercio collaboreranno inoltre ad ulteriori attività di co-marketing ideate congiuntamente. “Confcommercio – mette in luce il presidente Patrignani – è da sempre vicina al mondo dello sport cittadino e al nostro interno opera un sindacato delle sport che affilia le società dilettantistiche e le palestre, humus della socialità territoriale e valore aggiunto della comunità cesenate. Lo sport praticato e seguito è un grande valore comunitario e Cesena, tradizionalmente ricca di società di alto livell, in vari sport cittadini, è lieta di poter contare su una squadra di basket che ci auguriamo nel tempo possa rinverdire i fasti della pallacanestro femminile cittadina a cavallo tra gli anni’80 e ’90. Stimolante è anche il comune contributo che potremo dare con la ‘Tana delle Tigriì alla promozione del basket tra i giovani. Si tratta di un’Academy innovativa a livello nazionale, con un approccio diverso al mondo giovanile da parte di una società sportiva. sportiva che intende proporre sul territorio di Cesena un unico grande movimento cestistico e aperto alle collaborazioni, con progettualità e iniziative concrete”.

“Dal canto nostro – afferma il presidente dei Tigers Giampiero Valgimigli – abbiamo riconosciuto in Confcommercio un partner accreditato e radicato nel territorio per affiancarci nell’esercizio della nostra attività e in particolare nella promozione del movimento cestistico in città, che rappresenta uno degli obiettivi fondanti della nostra attività di società sportiva orientata a produrre benefiche ricadute sul territorio, in un’ottica di promozione piena della pratica sportiva apportatrice di benessere e rafforzattrice della coesione sociale”.