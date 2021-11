Basket B, multa di 400 euro ai Raggisolaris

E’ arrivata una multa di 400 euro ai Raggisolaris Faenza per “offese collettive per tutta la durata della gara da parte dei tifosi locali contro gli arbitri,e a fine del 4° quarto contro un tesserato ben individuato della squadra avversaria (atleta Del Testa M.)”. Insomma, una domenica da dimenticare per il club faentino, con la sconfitta sul campo, il battibecco fra coach Serra e qualche tifoso e la multa per le offese all’ex Omegna Del Testa.