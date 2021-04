Basket B, mercoledì non giocano Tigers e Andrea Costa

Il rinvio era nell’aria da qualche giorno e oggi è arrivata l’ufficialità. La partita di mercoledì tra Chiusi e Tigers Cesena non si giocherà come da calendario per le positività al Covid che hanno interessato la squadra toscana che in questa seconda fase è riuscita a giocare solo la partita inaugurale prima di quattro rinvii consecutivi e il quinto sarà quello di mercoledì. Stessa sorte per l’Andrea Costa che dopo aver ritrovato la vittoria, salta il turno infrasettimanale dove era attesa da Cecina che però ha ancora sette giocatori positivi. Intanto, tornando in casa Tigers, piove sul bagnato: dopo la sconfitta casalinga contro Firenze, sono arrivate la squalifica per due turni di Gioacchino Chiappelli per “aver tenuto un comportamento offensivo a fine gara nei confronti degli arbitri” e l’ammenda di 250 euro alla società per “offese collettive frequenti agli arbitri”.