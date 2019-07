Basket B, l'Amadori Cesena centra il colpo-Scanzi

Nuovo colpo di mercato per l'Amadori Tigers Cesena.

Gli arancioneri hanno annunciato l'accordo con la guardia/ala classe 1988 Andrea Scanzi. Fra i top player della categoria, Scanzi è reduce dalla splendida cavalcata che ha portato l’Urania Milano in Serie A2 e rientra fra gli “specialisti” delle promozioni. Prima di quest’anno infatti, il grande salto di categoria gli era riuscito in maglia Orzinuovi, squadra con la quale ha poi disputato il campionato al piano di sopra prima di approdare all’Urania.

Nel curriculum di Andrea Scanzi si trovano di fatto solo squadre lombarde, a partire dalla “sua” Iseo con la quale ha esordito in Serie B Dilettanti appena maggiorenne. Tempo un lustro e, dopo una stagione in Serie A Dilettanti con la maglia di Riva del Garda, Scanzi assapora la

Serie A2 con la leonessa Brescia per due stagioni, a partire dal 2011. Quindi, 3 anni a Montichiari e, la stagione 2015/16, Bergamo, che sfiora la promozione in Serie A2, sfumata solamente in finale contro la favorita Udine in Gara 5. Giocatore duttile su entrambe i lati del campo, il neoacquisto bianconero unisce spiccate doti difensive a numeri importanti per la categoria in attacco.

Scanzi, nella stagione appena conclusa, è stato avversario della Amadori Tigers Cesena nel match del girone di ritorno, nel quale ha contribuito alla vittoria meneghina con ben 18 punti in 17 minuti di impiego.

Quanto alle medie stagionali, la nuova guardia/ala cesenate ha chiuso la regular season con 12,76 punti e 12,52 di valutazione, tirando con il 50% da 2 ed il 44% da 3 in poco meno di 30 minuti di gioco.

L’accordo con Andrea Scanzi è su base

annuale. Questo dunque il roster al momento a disposizione di coach Di Lorenzo: Battisti (rinnovo), Trapani (rinnovo), Frassineti, Scanzi (Urania Milano), Planezio (Robur et Fides Varese), Papa (rinnovo), Chiappelli (Raggisolaris Faenza), Brkic, Hajrovic (Latina), Rossi.