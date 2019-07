Basket B, la Rbr Rimini conferma Yuri Ramilli

L'Albergatore Pro - Rinascita Basket Rimini ha annunciato il rinnovo dell'ala Yuri Ramilli (ala, classe 1998) per la stagione 2019-2020.

Yuri, cresciuto nelle giovanili IBR-Angels, si è meritato la

conferma dopo una stagione di allenamenti durissimi e

prestazioni convincenti, giocando quasi sempre da numero ‘4’ e

sfruttando le sue doti balistiche e atletiche.

Al momento, quindi, e in attesa di conoscere il girone di

riferimento e il calendario completo della stagione 2019-2020 (al

via da domenica 29 settembre 2019) la rosa Albergatore Pro -

Rinascita Basket Rimini è composta da:

Eugenio Rivali (play, 1986)

Luca Pesaresi (play-guardia, 1989)

Nicola Bianchi (guardia, 1994)

Giorgio Broglia (ala-centro, 1986)

Niccolò Moffa (guardia-ala, 1999)

Yuri Ramilli (ala, 1998)

Francesco Bedetti (ala, 1993)

Luca Bedetti (guardia-ala, 1989)